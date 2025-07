Flamengo x Atlético-MG: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Quatro dias após se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético-MG voltam a duelar no Maracanã, na noite desta quinta-feira. O confronto que abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

O confronto entre Flamengo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Finalistas da Copa do Brasil no ano passado, o Urubu e o Galo possuem um longo histórico de rivalidade. Nos últimos anos, entretanto, o Rubro-Negro abriu vantagem e não sabe o que é perder há cinco jogos, desde julho de 2023. De lá para cá, foram quatro vitórias e um empate, incluindo os dois triunfos das finais de 2024.

Ao todo, Fla e Atlético já se encontraram quatro vezes na Copa do Brasil, com o Flamengo vencendo a disputa em 2006, 2022 e 2024, enquanto o Galo se saiu melhor em 2014.

O atual campeão da Copa do Brasil atravessa um bom momento na temporada e é líder isolado do Campeonato Brasileiro, posição alcançada com a vitória sobre o Atlético, no último domingo, por 1 a 0.

Para buscar a vitória em casa e seguir em vantagem para o jogo de volta, em Belo Horizonte, o técnico Filipe Luis deve manter a base da equipe que iniciou a partida no último domingo. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas se recuperaram de lesões e devem estar à disposição, mas as maiores possibilidades de mudanças estão do meio para frente. Plata, Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Juninho e Wallace Yan disputam três vagas no ataque.

No Atlético, o técnico Cuca segue sem contar com o lateral Guilherme Arana, mas terá a volta do zagueiro Lyanco, que ficou de fora no último domingo por estar suspenso. Já o reforço Alexander, volante, foi regularizado e pode estrear no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ x ATLÉTICO MINEIRO-MG



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 30 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Plata)



Técnico: Filipe Luís

Atlético: Everson, Saravia, Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk



Técnico: Cuca