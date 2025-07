Royal tenta ir além do carisma no Fla para disputar seleção com Wesley

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Reforço do Flamengo, Emerson Royal passa a integrar uma lista de carismáticos laterais que passaram pelo clube, mas quer mostrar em campo que não é apenas bom de "resenha" e coloca uma nova chance na seleção como um dos objetivos nesta volta ao futebol brasileiro.

A curiosidade é que um dos rivais pela vaga no time de Carlo Ancelotti é Wesley, vendido à Roma, da Itália, e justamente quem Royal substitui no Rubro-Negro.

O lateral-direito foi apresentado ontem no Ninho do Urubu e, após a coletiva, deu mostras da simpatia ao entrar na brincadeira sobre ser sósia de Rodinei. Ele arrancou risadas dos presentes. Para efeito de registro, Royal se disse mais bonito e estiloso que o ex-Flamengo.

A zoação, inclusive, chegou ao instagram de Royal — rede social que ele mesmo indicou a consulta. Ele publicou uma sequência de fotos e que deu o próprio veredicto para a "polêmica". "Na beleza e no estilo, nao dá para você, Rodinei. Desculpa, irmão. Fim de papo e fim de comparação! Satisfação sempre", publicou com corações rubro-negros e um emoji de risada.

"Rodilindo", como ficou carinhosamente conhecido, caiu nas graças da torcida até mais pelo carisma que propriamente pelo apresentado em campo em sua primeira passagem. Na segunda, fez o gol do título da Copa do Brasil de 2022, sobre o Corinthians.

Rafinha, com o banjo que embalou as conquistas de 2019, e Wesley, cria da base que se tornou xodó, foram outros donos da lateral direita que ganharam o carinho da torcida. Mas Emerson Royal quer ser mais que o lateral engraçado e fez questão de citar a seleção brasileira em mais de uma oportunidade durante a coletiva.

Ele já vestiu a amarelinha sob o comando de Tite, mas ficou marcado por uma expulsão em um duelo com o Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Voltou a ter chance com Diniz, em 2023, mas não obteve sequência.

A primeira lista de Ancelotti à frente do time nacional teve o próprio Wesley e Vanderson, do Monaco, da França, como opções para a ala direita.

Minha vinda tem isso, quero mostrar meu futebol aqui, venho com experiência e também tenho na minha cabeça voltar para a seleção, que foi uma das coisas que chamou minha intenção para vir Emerson Royal, em coletiva

O reforço do Flamengo tem como exemplos Danilo e Alex Sandro, agora companheiros de equipe. Eles vieram da Europa para a Gávea e estiveram na primeira lista de Ancelotti para os duelos com Equador e Paraguai, no começo de junho.