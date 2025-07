Flamengo detona Inter por contratar sem pagar dívida por Thiago Maia

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo soltou uma nota oficial para criticar o Internacional por fazer mais uma contratação sem que tenha quitado a dívida pela negociação envolvendo o volante Thiago Maia.

Até hoje, o Inter deve 1,25 milhão de euros (R$ 7,9 milhões) ao Fla pela contratação do jogador. E o assunto foi parar em um processo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD) da CBF.

O movimento criticado pelo Flamengo é a compra do meia Alan Rodríguez, junto ao Argentinos Juniors.

Na nota, o Fla clama pelo fair play financeiro, "considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza".

A nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Sport Club Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodríguez, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares.

Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou, junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as cinco parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1,25 milhão de euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro.

O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do Fair Play Financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente.

É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram suas obrigações".