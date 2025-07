Ferreirinha valoriza retomada no São Paulo e projeta duelo contra o Athletico-PR

Recuperado fisicamente e em boa fase, Ferreirinha vive um momento de retomada no São Paulo. Autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no último sábado, o atacante deve ser titular mais uma vez no duelo contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de ida acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Depois do treino que encerrou a preparação da equipe nesta quarta-feira, Ferreirinha falou sobre a evolução recente e a importância do embalo tricolor.

"É importante, um momento que estou voltando a jogar, recuperando a parte física. Comecei voltando aos poucos, no último jogo consegui iniciar a partida. Espero dar sequência agora e ajudar a equipe. A gente vinha de resultados negativos e, nas últimas quatro partidas, depois do empate com o Bragantino, conseguimos três vitórias. Isso nos dá confiança para voltar à Copa do Brasil e fazer um grande jogo em casa", disse.

Prontos para o início da decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil! ? Athletico Paranaense

?? MorumBIS

? 19h30 ?? Garanta seu ingresso > https://t.co/ju8he6vr8x#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/HG8Qgcip3S ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 30, 2025

O atacante também destacou a força do adversário e o papel da torcida são-paulina, sobretudo no Morumbis.

"Vai ser um jogo muito difícil, um jogo de mata-mata, a equipe do Athletico-PR sempre é forte, sempre são bons confrontos contra eles. Temos que entrar concentrados, respeitando o adversário, para fazermos um grande primeiro jogo e irmos mais confortáveis para o segundo. Desde quando cheguei aqui, a torcida sempre esteve presente em peso, e tenho certeza que na quinta-feira não vai ser diferente", completou.

Vivendo boa fase, o São Paulo vem de três vitórias seguidas (Corinthians, Juventude e Fluminense). A equipe de Crespo, no entanto, terá uma série de desfalques importantes para o duelo mata-mata: Lucas, Calleri, Oscar, Ryan Francisco, Lucca, Luiz Gustavo e Dinenno.

Desta forma, a provável escalação do Tricolor tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano, Ferreirinha e André Silva.