Felipe Bunes minimiza mudança de oponente no UFC Vegas 108: "Plano é sair na porrada"

Mesmo com a troca de oponente às vésperas do evento, Felipe Bunes segue confiante de que sairá vitorioso no UFC Vegas 108, marcado para este sábado (2), no Apex, em Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-mosca (57 kg) brasileiro afirmou estar pronto para qualquer cenário, após o que classificou como "o camp perfeito".

Originalmente escalado para enfrentar André 'Mascote', Felipinho agora medirá forças com Rafael 'Macapá', que entrou no card após a lesão do adversário inicial. A mudança de última hora, no entanto, não abalou o foco do atleta da Pitbull Brothers, que destacou a excelência de sua preparação.

"Para ser sincero, não importa quem eu vou enfrentar no sábado agora. Eu fiz 90 dias de camp perfeitos, zero lesão, zero atraso nos treinos. Meu peso está um quilo abaixo do previsto pela tabela que o UFC disponibiliza. Estou muito tranquilo", afirmou o lutador.

Apesar de reconhecer o perigo do jiu-jitsu de Macapá, conhecido por buscar a luta agarrada nos primeiros momentos do combate, Felipinho garantiu que manterá a estratégia originalmente planejada: trocar golpes e buscar o nocaute. A ideia do atleta é sair do octógono sem lesões para poder voltar o rápido possível.

"Fiz um camp tão bom que eu sempre vou em busca do nocaute, de fazer trocação. E Macapá, em 30 segundos de luta, já tenta agarrar. Eu não vou negar o jiu-jitsu dele, entendeu? Vai fazer 10 anos que eu sou faixa-preta e 23 que treino jiu-jitsu. Então o plano é sair na porrada. Se ele aceitar, a gente vai se esbagaçar durante 15 minutos - se ele não cair antes, né?", provocou.

Esquadrão brasileiro no Apex

O duelo entre Felipinho e Macapá, que integra o card preliminar, não será o único com presença nacional no evento. Ainda na mesma fase do show, Ketlen Souza encara Piera Rodriguez, enquanto Rodolfo Vieira mede forças com Tresean Gore. Já no card principal, o Brasil estará representado por Elizeu 'Capoeira', que enfrenta Neil Magny; Karol Rosa, que duela com a francesa Nora Cornolle; e Elves Brener, escalado contra o argentino Esteban Ribovics.

