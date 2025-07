Ex-Fluminense, volante Alexsander é anunciado pelo Atlético-MG

De olho no restante da temporada, o Atlético-MG segue buscando novas contratações para seu elenco. Nesta quarta-feira, o Galo anunciou o volante Alexsander, ex-Fluminense, que estava atuando no Al Ahli, clube da Arábia Saudita. O meio-campista de 21 anos foi contratado em definitivo e assinou com o clube de Belo Horizonte até o fim de 2029.

Alexsander será o novo camisa 5 do Galo. A chegada do jogador reforça o elenco comandado pelo técnico Cuca, que ganha mais uma opção para o meio-campo na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Alexsander é do Galo! ?? Meio-campista de 21 anos, o jogador foi contratado em definitivo junto ao Al Ahli, da Arábia Saudita! No Brasil, o jovem acumula grande passagem pelo Fluminense, onde foi revelado e atuou profissionalmente entre 2022 e 2024! Contrato válido até o fim de... pic.twitter.com/7qXPXPRyUl ? Atlético (@Atletico) July 30, 2025

Confiança no projeto

De acordo com o próprio Alexsander, um dos principais motivos para sua vinda ao Galo foi o projeto apresentado a ele. Além disso, o volante revelou uma ligação do técnico Cuca antes do negócio ser concluído.

"Estou com uma sensação muito boa. Falei com a minha esposa que tenho muita ansiedade de jogar e dar alegrias ao torcedor. O Cuca me ligou para falar do interesse do Galo. Creio que este projeto do Galo vai ser muito bom na minha vida. Senti muita confiança aqui e por isso vim para cá", revelou Alexsander, em entrevista à Galo TV.

Foto: Divulgação / Atlético-MG

Alexsander foi revelado pelo Fluminense, clube em que atuou profissional entre 2022 e 2024. Por lá, foi campeão da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana. Na Arábia Saudita, o jogador disputou 17 jogos e realizou uma assistência.