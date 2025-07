Ex-campeão, Robert Whittaker se pronuncia após tropeço no UFC Abu Dhabi: "Não é o fim"

Derrotado por Reinier de Ridder na luta principal do UFC Abu Dhabi, no último sábado (26), o ex-campeão peso-médio (84 kg) Robert Whittaker usou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após o tropeço. Em um publicação no seu perfil oficial do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o australiano lamentou o revés sofrido, mas deixou claro que não vai desistir.

Mesmo sofrendo sua segunda derrota consecutiva e ficando mais distante do seu objetivo de retornar a uma disputa pelo cinturão até 84 kg do Ultimate, 'Bobby Knuckles' mantém a esperança de dar a volta por cima no futuro próximo. Para isso, o veterano de 34 anos - que está no UFC desde 2012 e já disputou 24 lutas na organização - promete aprender com os erros do último revés.

E no que depender do ex-campeão do UFC, seu retorno ao octógono mais famoso do mundo em busca de recuperação pode ser mais rápido do que as pessoas imaginam. Isso porque o australiano deixou claro que gostaria de voltar em um evento do Ultimate sediado no seu país natal - e o próximo já acontece em setembro, no dia 28.

"Estou decepcionado, mas não desanimado. Tiveram muitas coisas que eu gostei sobre essa luta, mas muitas que eu não gostei. Vou pegar tudo, voltar para a academia, sentar com meu time, estudar e depois voltar à ativa. Isso é tudo que você pode fazer. Esse não é o fim de Robert Whittaker. Essa é apenas outra curva de aprendizado, outro obstáculo. Vou passar um tempo com minha família, vou apenas descansar, me recuperar e depois espero voltar em um card australiano. Faz tempo e estou com saudade. Já faz tempo que eu não luto na Austrália e adoraria lutar aqui de novo. Chegou a hora", declarou Whittaker.

Pior fase nos últimos dez anos

Com o resultado do sábado, com a derrota por decisão dividida dos juízes para Reinier de Ridder, no UFC Abu Dhabi, Robert Whittaker chegou ao segunda revés consecutivo - sua pior marca em mais de dez anos. A última vez que o australiano havia sofrido duas derrotas consecutivas foi em 2014, com tropeços diante de Court McGee e Stephen Thompson.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Robert Whittaker (@robwhittakermma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok