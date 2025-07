Entenda como Gustavo Caballero pode ajudar o ataque do Santos

O Santos vive um momento de baixa no ataque. Para tentar solucionar a falta de gols, o clube contratou Gustavo Caballero. Apresentado na Vila Belmiro, o atacante falou como pode ajudar o Peixe.

O paraguaio se colocou à disposição da comissão técnica de Cleber Xavier para atuar em qualquer posição do sistema ofensivo. A preferência, no entanto, é pelas beiradas.

"Não tenho problemas com o perfil. Sou um ponta que chega muito na área, fiz muitos gols no Paraguai. Não tenho problema de jogar como centroavante. Gosto de jogar na diagonal, fazer a parede, chegar na área. Não tenho problema na função que for fazer na frente", relatou.

"A posição que me sinto cômoda é no ataque. Pela esquerda ou direita, eu não tenho problema. Espero que seja goleador como fui lá. Chegar e fazer muitos gols. Sou muito rápido, gosto de atacar o espaço, encontrar os espaços para dar assistências e fazer gols. Entendo um pouco o português, não falo muito. Mas entendo o que o técnico pede para mim", ampliou.

O jogador de 23 anos já realizou a sua estreia pelo Santos, no último sábado, no empate de 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante entrou como ala.

"Estava preparado. Tinha a mentalidade de que iria entrar. Acredito que joguei da melhor maneira. Não é uma posição que estou acostumado a jogar porque sou atacante. Mas disse à comissão técnica que iria jogar onde eles me colocassem", relembrou.

No Santos, Caballero terá a concorrência de Guilherme na ponta esquerda e de Barreal e Rollheiser na direita.

Com o paraguaio à disposição, o Peixe volta a campo na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada da Série A.

Carreira de Caballero

Caballero iniciou sua trajetória profissional em 2019, no Deportivo Capiatá, onde disputou oito partidas, mas não teve participações diretas em gols. Em seguida, defendeu o Sportivo Ameliano, somando 11 jogos, dois gols e duas assistências.

Foi no Nacional, no entanto, que o atacante ganhou mais destaque. Contratado em 2022, fez 37 partidas em sua primeira temporada pelo clube, com cinco gols e três assistências. Em 2023, voltou ao Ameliano por empréstimo, mas não balançou as redes nem deu assistências nos nove jogos disputados.

Seu melhor momento veio na sequência, ao retornar ao Nacional. Entre o segundo semestre de 2023 e o início de 2025, Caballero disputou 63 partidas, anotou 18 gols e deu quatro assistências. Apenas em 2025, antes de se transferir ao Santos, marcou 10 vezes em 24 jogos, tornando-se o artilheiro da Liga Paraguaia Apertura.