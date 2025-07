Dricus Du Plessis rasga elogios a Tom Aspinall: "Vai ser um grande campeão"

Prestes a defender seu cinturão pela terceira vez no UFC, Dricus Du Plessis não economizou elogios ao analisar o cenário atual da elite do MMA. O sul-africano, campeão peso-médio (84 kg), destacou Tom Aspinall, dono do título dos pesados, como o lutador mais dominante da organização na atualidade.

Durante entrevista à 'Betway South Africa', Du Plessis afirmou que, desde a primeira vez que viu o britânico em ação, percebeu que havia algo especial. Para o 'Stillknocks', Aspinall representa uma nova geração na divisão até 120 kg - mais ágil, versátil e completo tecnicamente.

"Na minha opinião, ele é quase a próxima geração dos pesos-pesados. Se movimenta como um médio, é leve nos pés, sabe agarrar, trocar golpes e lutar no chão. Estou muito feliz por ele. Acho que será um grande campeão e que permanecerá no topo por muito tempo", afirmou.

A admiração se justifica também pela trajetória semelhante de ambos: os dois estrearam no UFC em 2020 e, desde então, se consolidaram como nomes de destaque em suas categorias. Com a aposentadoria de Jon Jones e a oficialização de Aspinall como campeão linear, Du Plessis acredita que o colega tem todas as ferramentas para construir um legado duradouro.

"Acho que não há muitos - se é que há - pesos-pesados no nível dele hoje. Ele é um cara excelente. Vai ser um grande campeão", reforçou.

Defesas à vista

Enquanto Aspinall se prepara para encarar Ciryl Gane no UFC 321, em outubro, Du Plessis tem compromisso marcado para o dia 16 de agosto, quando enfrentará Khamzat Chimaev na luta principal do UFC 319, em Chicago. Ambos têm a missão de manter o cinturão, mas, segundo o sul-africano, o britânico já se destaca como um dos nomes mais promissores entre os atuais campeões.

