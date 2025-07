Dione Barbosa entra de última hora e enfrenta Karine Silva no UFC 319

O card do UFC 319, agendado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), sofreu uma alteração de última hora na divisão dos moscas (57 kg). Segundo apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, com a lesão de JJ Aldrich, quem entra em cena para enfrentar Karine 'Killer' Silva é a brasileira Dione Barbosa, que fará sua quarta apresentação no octógono mais famoso do mundo.

Com a nova configuração, o duelo passa a ser 100% verde e amarelo, promovendo um embate entre compatriotas em uma das categorias mais aquecidas do MMA feminino. A substituição representa uma valiosa oportunidade para a 'Bruxa', que aceitou o desafio com curto tempo de preparação.

Aos 33 anos, a atleta estreou no UFC em março de 2024, quando superou Ernesta Kareckaite por decisão unânime. Especialista em jiu-jitsu, Dione terá pela frente uma oponente perigosa: Karine Silva, que venceu quatro das últimas cinco lutas - sendo três por finalização ainda no primeiro round -, mas que vem de revés contra Viviane Araújo.

Brasileiros em ação

Capitaneado pela luta principal entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev, válida pelo cinturão dos médios (84 kg), o UFC 319 contará com seis representantes brasileiros, distribuídos entre os cards principal e preliminar.

No card principal, Carlos Prates busca recuperação após perder sua invencibilidade na organização e mede forças com o experiente Geoff Neal, em duelo pela divisão dos meio-médios (77 kg). Já nas atrações preliminares, o veterano Edson Barboza enfrenta Drakkar Klose no peso leve (70 kg).

Outra presença de destaque será a de Jéssica 'Bate-Estaca', que tenta encerrar a má fase diante da mexicana Lupita Godinez, em confronto no peso-palha (52 kg). Também no evento, Diego Ferreira encara Bobby 'King' Green, enquanto Karine Silva, agora, mede forças com Dione Barbosa, fechando o elenco brasileiro no card.

