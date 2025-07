Dinheiro na cueca iniciou operação da PF que bateu na porta da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

A operação da Polícia Federal que bateu na porta da CBF começou após a prisão de um empresário por suspeita de crime eleitoral em Roraima.

O que aconteceu

Renildo Lima foi preso em setembro de 2024 com R$ 500 mil, em Boa Vista. E parte do dinheiro estava em sua cueca.

Sem mencionar Lima, a PF fez menção ao episódio na nota para noticiar a operação Caixa Preta, como a ação de hoje foi batizada. Na ocasião, ainda faltava cerca de um mês para as eleições municipais.

O empresário foi detido com outras cinco pessoas quando estava tirando o dinheiro de uma agência bancária. Policiais militares de folga faziam a segurança particular dos envolvidos.

Renildo é marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR), que tem ligação com Samir Xaud, presidente da CBF. Ambos mantêm relação de longa data e Helena foi uma das parlamentares que costurou, na Câmara, o apoio a Samir na época da eleição na entidade.

Após a operação, Helena afirmou em nota que "que foi surpreendida com a notícia e esclarece que jamais foi notificada a prestar esclarecimentos às autoridades competentes. Causa perplexidade a adoção de medidas tão gravosas sem que tenha havido a apresentação de fatos concretos que as justifiquem".

'Alegada associação criminosa'

Quando o marido foi detido, Helena usou as redes sociais para protestar: "Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava".

Mas que empresas são essas? A Asatur entrou no "apelido político" de Helena e é uma empresa de transporte intermunicipal. Renildo e Helena também são donos da Voare, companhia de táxi aéreo.

Na época que movimentava o dinheiro, Renildo escapou da prisão preventiva, mas foi obrigado a ficar em casa à noite, o chamado "recolhimento domiciliar noturno".

A liminar concedendo o habeas corpus em relação a essa medida cautelar veio em novembro de 2024, dois meses depois da prisão com dinheiro, sob o argumento de que a eleição já tinha passado.

Um trecho de um processo mencionou: "A autoridade policial elaborou despacho fundamentado sustentando tratar-se de uma alegada associação criminosa com a finalidade de 'direcionar o pleito eleitoral' que aconteceria em 06/10/2024, quase um mês após a prisão".

E o que Xaud tem a ver com isso?

A CBF alega que "a operação não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações".

Mas a Justiça incluiu Samir e a sede da CBF como alvos de um dos mandados de busca e apreensão de hoje. Os agentes demoraram cerca de 30 minutos no prédio da Barra da Tijuca. "Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes", informou a entidade.

Xaud faz parte do mesmo grupo político em Roraima. Em 2022, também pelo MDB, ele não se elegeu deputado federal, mas ficou como primeiro suplente.

Samir tem bom trânsito nos negócios com a Asatur, empresa da deputada Helena e de Renildo.

A Asatur, por exemplo, patrocinou o Campeonato Roraimense em 2024, com naming rights e tudo. A empresa também é patrocinadora master do GAS (Grêmio Atlético Sampaio), um dos times da primeira divisão do estadual.

A Federação de Roraima é presidida há cerca de 40 anos por Zeca Xaud, pai de Samir. Mas há dois anos, na prática, o filho é quem comandava o cotidiano por lá — até virar presidente da CBF.

Helena faz parte da comissão de esporte da Câmara e está ligada a pautas da modalidade. Por isso, a proximidade a Samir por ocasião da ascensão dele à presidência da CBF foi tão ressaltada nas redes sociais da parlamentar.

A Polícia Federal disse que foram bloqueados "mais de R$ 10 milhões nas contas dos investigados". Mas não deu detalhes mais específicos.

"O presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", acrescentou a CBF a respeito da operação da Polícia Federal.