Derby na Copa do Brasil: Palmeiras de Abel enfrenta o Corinthians com nono técnico diferente

O Palmeiras enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Este será o 19° clássico do Verdão sob comando do técnico Abel Ferreira, enfrentando o nono treinador diferente no comando do rival.

Abel assumiu o Palmeiras em outubro de 2020 e, desde então, viu nove técnicos diferentes passar pelo Timão, incluindo o atual, Dorival Jr. Nesse período, o Verdão conquistou sete vitórias, sete empates e sofreu três derrotas.

Os técnicos que passaram pelo Corinthians neste período desde a chegada da comissão técnica portuguesa no Palmeiras foram: Vagner Mancini (2021), Sylvinho (2021), Vitor Pereira (2022), Fernando Lázaro (2023), Danilo (2023), Vanderlei Luxemburgo (2023), António Oliveira (2024) e Ramón Díaz (2024 e 2025).

Este último foi quem deu teve o maior número de Derbys nos últimos anos no Timão e deu certo trabalho para o treinador português. Nos clássicos que teve Abel x Ramón no banco, o Palmeiras conquistou apenas uma vitória em cinco jogos, e ainda viu o Timão conquistar o Campeonato Paulista em um Derby na final. Foram dois triunfos para o rival e outros dois empates.

Com Vagner Mancini no comando, o Palmeiras de Abel venceu dois clássicos e empatou outro. Em seguida, com Sylvinho, sofreu uma derrota e um empate. Já diante do compatriota Vítor Pereira, Abel comandou três Derbys e conquistou três vitórias. Contra Fernando Lázaro teve um empate, enquanto diante de Danilo, como técnico interino, venceu mais um.

Na sequência, Abel enfrentou Vanderlei Luxemburgo no comando do time do Parque São Jorge e empatou. Por fim, antes de Ramón, como já citado anteriormente, encarou António Oliveira, venceu um e empatou outro.

Veja os jogos entre Palmeiras x Corinthians desde a chegada de Abel:

Palmeiras 4×0 Corinthians - Brasileiro 2020 (Técnico do Corinthians: Vagner Mancini)



Corinthians 2×2 Palmeiras - Paulista 2021 (Técnico do Corinthians: Vagner Mancini)



Corinthians 0x 2 Palmeiras - Paulista 2021 (Técnico do Corinthians: Vagner Mancini)



Palmeiras 1×1 Corinthians - Brasileiro 2021 (Técnico do Corinthians: Sylvinho)



Corinthians 2×1 Palmeiras - Brasileiro 2021 (Técnico do Corinthians: Sylvinho)



Palmeiras 2×1 Corinthians - Paulista 2022 (Técnico do Corinthians: Vítor Pereira)



Palmeiras 3×0 Corinthians - Brasileiro 2022 (Técnico do Corinthians: Vítor Pereira)



Corinthians 0x1 Palmeiras - Brasileiro 2022 (Técnico do Corinthians: Vítor Pereira)



Corinthians 2×2 Palmeiras - Paulista 2023 (Técnico do Corinthians: Fernando Lázaro)



Palmeiras 2×1 Corinthians - Brasileiro 2023 (Técnico interino: Danilo)



Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileiro 2023 (Técnico do Corinthians: Luxemburgo)



Palmeiras 2×2 Corinthians - Paulista 2024 (Técnico do Corinthians: António Oliveira)



Palmeiras 2×0 Corinthians - Brasileiro 2024 (Técnico do Corinthians: António Oliveira)



Corinthians 2×0 Palmeiras - Brasileiro 2024 (Técnico do Corinthians: Ramón Díaz)



Palmeiras 1×1 Corinthians - Paulista 2025 (Técnico do Corinthians: Ramón Díaz)



Palmeiras 0x1 Corinthians - Final Paulista 2025 (Técnico do Corinthians: Ramón Díaz)



Corinthians 0x0 Palmeiras - Final Paulista 2025 (Técnico do Corinthians: Ramón Díaz)



Palmeiras 2×0 Corinthians - Brasileiro 2025 (Técnico do Corinthians: Ramón Díaz)