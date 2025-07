De volta, Yuri Alberto desponta como principal esperança de gols do Corinthians no Derby

O Corinthians ganhou uma grande notícia no empate em 1 a 1 contra o Botafogo, no último domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Timão na atual temporada, Yuri Alberto voltou a entrar em campo após uma lesão que o afastou dos gramados por dois meses.

O retorno de Yuri Alberto acontece às vésperas de um mata-mata fundamental para o Corinthians. O Alvinegro terá pela frente o rival Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, e o camisa 9 desponta como a principal esperança de gols da equipe no Derby.

O centroavante alvinegro se lesionou no empate sem gols contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no último dia 24 de maio. Após a partida, foi diagnosticado com uma fratura no processo tranverso da vértebra L1, à direita, na região lombar. Em dois meses, ele perdeu sete jogos.

Em meio à ausência de Yuri, o Corinthians perdeu poder de fogo e viu a média de gols no Campeonato Brasileiro despencar. Depois da contusão do camisa 9, a equipe só marcou quatro gols em sete partidas disputadas. Os números ruins só comprovam a importância do atacante para o setor ofensivo.

A volta do artilheiro, portanto, representa uma grande notícia para o Timão. Para além disso, Yuri Alberto já provou seu poder de decisão em outros clássicos nesta temporada. O camisa 9 alvinegro balançou as redes cinco vezes nos oito jogos que disputou contra os principais rivais paulistas: São Paulo, Palmeiras e Santos.

Entre os rivais paulistas, a maior vítima do camisa 9 do Corinthians em 2025 é o Santos. Yuri Alberto parece adorar aplicar a 'lei do ex' contra seu ex-clube: foram quatro gols marcados em três partidas contra o Peixe - duas pelo Paulistão e uma pelo Brasileirão.

Já contra o rival desta quarta-feira, Yuri também não fica para trás. O centroavante balançou as redes duas vezes em quatro compromissos diante do Palmeiras. O mais recente gol, inclusive, aconteceu na final do Paulistão e deu o título estadual ao Corinthians.

O único time que ainda não foi 'castigado' por Yuri Alberto foi o São Paulo. No único confronto que o artilheiro disputou contra o rival do Morumbis, ele passou em branco.

Na atual temporada, Yuri Alberto soma 13 gols e uma assistência em 36 partidas, sendo 26 como titular. O atacante é o artilheiro do Corinthians na temporada, com distância para o segundo colocado. Recentemente, ele renovou com o clube até julho de 2030.

Com Yuri Alberto à disposição, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.