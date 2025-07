De volta aos gramados, Coutinho lamenta sequência sem vitórias do Vasco: "Momento difícil"

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco empatou em 0 a 0 com o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Após o apito final, o meia Coutinho, que estava sem atuar havia quatro jogos, lamentou a sequência de seis partidas sem vencer.

"É um momento difícil porque os resultados não são positivos. Nesses jogos que eu fiquei de fora, acho que fomos bem. Merecíamos ganhar alguns deles. Quando a vitória não vem a pressão aumenta. Time grande é assim. Estamos trabalhando para conquistar os resultados", disse Coutinho, em entrevista ao SporTV.

O meia também destacou as dificuldades enfrentadas pelo ataque do Vasco diante da defesa do CSA.

"Sobre hoje, tentamos o gol o tempo todo, mas a equipe deles estava bem fechada. Agora é pensar nos próximos jogos. Vamos decidir a classificação na nossa casa", completou.

Vasco e CSA decidem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário. Quem vencer o duelo avança no torneio. Já um novo empate leva a decisão para os pênaltis.