De volta ao jogo? McGregor realiza teste antidoping e acende rumores de retorno

Conor McGregor voltou a movimentar o noticiário do MMA nesta semana ao anunciar que realizou seu primeiro teste antidoping em dez meses, marcando oficialmente sua reentrada no programa de controle da Drug Free Sport International (DFSI), entidade que assumiu a responsabilidade pelos exames dos atletas do UFC após a saída da USADA. A novidade foi compartilhada pelo próprio lutador em suas redes sociais, por meio de uma série de vídeos e fotos um tanto quanto inusitados.

Em um dos registros, o ex-campeão dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg) aparece apenas de cueca, realizando exercícios de respiração diante da câmera ao som de Changes, da banda Black Sabbath. Em outro, exibe um curativo no ombro, indicando o local onde teria sido feita a coleta de sangue.

"Fiz meu primeiro exame de sangue, é por isso que tenho um curativo no ombro. Estou extasiado! Estou em forma!", escreveu o irlandês na legenda de um dos vídeos (clique aqui ou veja abaixo).

Além da amostra sanguínea, McGregor também entregou urina para análise - e fez questão de mostrar o copo com o líquido em seus stories. Fiel ao estilo provocador que o consagrou, acompanhou a imagem com a frase: "Eu mijo excelência" (clique aqui ou veja abaixo).

A realização do exame marca um passo fundamental rumo ao tão aguardado retorno do astro ao octógono. Pelas regras da DFSI, ele precisará passar por um período de seis meses de testagens aleatórias antes de ser autorizado a competir novamente, o que o tornaria elegível a partir de 1º de março de 2025. Isso o colocaria dentro do prazo para integrar o card especial do UFC planejado para julho, que deve ocorrer na Casa Branca.

Tempo parado

'The Notorious' não entra em ação desde julho de 2021, quando sofreu uma fratura grave na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier. Desde então, esteve envolvido em inúmeras especulações sobre retorno - incluindo uma luta confirmada contra Michael Chandler para o UFC 303, em junho deste ano, cancelada após o irlandês alegar ter quebrado o dedo mindinho do pé.

