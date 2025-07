De olho em Derby, Corinthians tenta se aproveitar de equilíbrio em clássicos em 2025

O Corinthians terá uma decisão pela frente nesta quarta-feira. O Timão encara o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse será o décimo clássico que o Corinthians disputa na atual temporada. O clube possui números equilibrados diantes dos três principais rivais: Palmeiras, São Paulo e Santos. Contudo, o aproveitamento do Alvinegro ainda é inferior aos 50%.

O Corinthians disputou nove clássicos contra os três principais rivais paulista em 2025. Foram, ao todo, quatro vitórias, dois empates e três derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 48,27%.

O rival que o Corinthians mais vezes enfrentou nesta temporada foi justamente o adversário desta quarta-feira: o Palmeiras. O Timão esteve frente à frente com o Alviverde em quatro oportunidades. Neste recorte, somou uma vitória, dois empates e amargou uma derrota.

O primeiro encontro entre as equipes, ainda na fase de grupos do Paulista, terminou empatado em 1 a 1 no Allianz Parque. Depois, o Corinthians voltou a encarar o Palmeiras na grande decisão do Estadual e ergueu o título. O Alvinegro venceu a ida por 1 a 0 e segurou o empate sem gols no jogo de volta.

Já no mais recente Derby, o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras. O Timão sofreu dois gols em cinco minutos e foi derrotado por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tal derrota, inclusive, foi o 'início do fim' do trabalho de Ramón Díaz no time de Itaquera.

Se os números do Corinthians contra o Palmeiras são equilibrados, o cenário muda quando são analisados os clássicos contra São Paulo e Santos. O Alvinegro ainda não venceu o rival Tricolor em 2025, mas se mostrou soberano contra o adversário da Baixada Santista.

O Timão duelou com o São Paulo em duas oportunidades em 2025 e, em ambas, saiu derrotado no Morumbis. Primeiro, ainda na primeira fase do Paulista, perdeu por 3 a 1. Já mais recentemente, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi superado novamente, dessa vez por 2 a 0.

Por outro lado, diante do Santos, foram três confrontos e três vitórias na Neo Química Arena. Na fase de grupos do Paulista, triunfo por 2 a 1. Na semifinal do Estadual, o placar se repetiu. Por fim, na nona rodada da Série A, o Corinthians ganhou por 1 a 0, já com Dorival Júnior.

O Derby desta quarta-feira, inclusive, será o primeiro de Dorival à frente do Corinthians. Até o momento, o comandante acumula, em clássicos, uma vitória (Santos) e uma derrota (São Paulo). O mata-mata contra o Palmeiras terá peso extra e pode decidir o futuro do técnico, que segue ameaçado no comando do Timão.

Relembre todos os resultados do Corinthians em clássicos na temporada: