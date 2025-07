Davide Ancelotti celebra vitória do Botafogo, mas mantém cautela para jogo de volta: "Tudo em aberto"

Na noite da última terça-feira, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Nilton Santos, e largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Técnico do glorioso, Davide Ancelotti celebrou a vitória, mas afirmou que nada está decidido.

O treinador exaltou o Bragantino e comemorou o primeiro triunfo no Nilton Santos. Até então, o italiano havia somado dois empates nas partidas disputadas em casa.

"É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada. O jogo podia acabar 2 a 1. Então, está tudo em aberto. É um resultado que nos mantém alerta para o jogo de volta. Nada está resolvido ainda", declarou, em coletiva após o jogo.

"Contente. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Muito contente, não só pela vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Temos que fazer mais gols, com a oportunidade que a gente tem. Não é o primeiro jogo que acontece. Contente, claramente, mas com muito trabalho também", ressaltou o italiano.

Antes do jogo de volta da Copa do Brasil, o Botafogo tem pela frente o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, Ancelotti terá à disposição o volante Danilo, contratado pelo Botafogo nesta janela de transferências. O atleta ainda não estreou pelo time carioca.

"Vou contar com ele no jogo do domingo. Está treinando, está bem. Claramente, sabemos que começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo. Mas ele é um jogador que será muito importante. É um jogador de muito nível. Só precisa de tempo e pouco a pouco minutos para poder chegar ao máximo nível fisicamente", disse Davide.

A bola rola contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília). Já o segundo encontro com o Bragantino acontece na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista, às 19h.