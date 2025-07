Vasco leva susto após expulsão e empata com CSA na volta de Coutinho

CSA e Vasco, com João Victor expulso na reta final e susto dos donos da casa no final, empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira, em confronto pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo - que marcou o retorno de Coutinho após lesão - aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Com o resultado, o classificado para as quartas de final será decidido sem vantagens na partida de volta, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O segundo duelo entre as equipes acontece na quinta-feira da semana que vem, às 20h (de Brasília). O adversário de CSA ou Vasco será decidido por sorteio.

Coutinho volta de lesão após quatro jogos

O meio-campista entrou apenas no segundo tempo e conseguiu algumas boas oportunidades, com duas finalizações de perigo, depois de se recuperar de lesão na panturrilha. O atleta não atuava desde a derrota para o Botafogo por 2 a 0, em 12 de julho.

Coutinho não esteve em campo, inclusive, na queda da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Na ocasião, a equipe foi goleada fora de casa por 4 a 0 e apenas empatou por 1 a 1 no Rio de Janeiro.

Gols e destaques

Tiago Marques quase marcou pelo CSA. O artilheiro da equipe alagoana saiu em contra-ataque, tirou a marcação de Maurício Lemos e finalizou no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim. A bola passou raspando na trave pelo lado de fora, e o bandeirinha acabou assinalando impedimento após a conclusão da jogada.

Baianinho ficou próximo de abrir o placar. O atacante saiu cara a cara com Léo Jardim, mas acabou finalizando para fora, pela direita do gol.

Coutinho chutou por cima. O meia do Vasco, que entrou na segunda etapa, chegou na entrada da grande área finalizando contra o gol do CSA, mas a finalização acabou saindo forte e para cima, indo direto pela linha de fundo.

João Victor foi expulso após segundo cartão amarelo! O zagueiro impediu um contra-ataque da equipe do CSA com trombada em Marcelinho e acabou tomando vermelho já na reta final.

Com um a menos, Vasco sofreu susto no finalzinho. Silas, sem muito ângulo, chutou pela lateral direita da grande área do elenco carioca, a bola passou por todo mundo e passou raspando na trave direita de Léo Jardim, em uma das melhores chances da partida.

Ficha técnica

CSA 0 x 0 Vasco

Competição: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, Alagoas

Data e hora: 30 de julho de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Amarelo: Camacho e Felipe Albuquerque (CSA); Maurício Lemos, João Victor e Piton (Vasco)

Vermelho: João Victor (Vasco)

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho (Baianinho); Guilherme Cachoeira (Marcelinho), Brayann (Silas) e Tiago Marques (Adiel). Técnico: Márcio Fernandes

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos (Thiago Mendes) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira (Loide Augusto); David (Coutinho), Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz