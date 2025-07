Cruzeiro x CRB: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Cruzeiro recebe o CRB na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite com exclusividade o jogo.

O Cruzeiro avançou com duas vitórias na fase anterior. A Raposa enfrentou o Vila Nova e somou um 5 a 0 no placar agregado. Pelo Brasileirão, no fim de semana, a equipe comandada por Leonardo Jardim foi derrotada pelo Ceará.

O CRB superou o Santos e busca eliminar mais um clube tradicional. A equipe alagoana empatou em 1 a 1 no agregado e conquistou a classificação nos pênaltis.

Cruzeiro x CRB -- Oitavas de final da Copa do Brasil