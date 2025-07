Cruzeiro esbarra em paredão que surpreendeu Neymar e só empata com CRB

O Cruzeiro martelou do início ao fim, mas parou em uma noite iluminada do goleiro Matheus Albino e só empatou por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O time mineiro começou em cima, mas o CRB também assustou no primeiro tempo. A etapa final foi toda dos donos da casa.

O Cruzeiro teve um pênalti anulado após intervenção do VAR. Fagner caiu na área após disputa com Léo Campo na etapa final, Edina marcou a penalidade, mas foi ao vídeo e mudou de ideia.

As equipes farão o jogo de volta na próxima quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Quem vencer, avança. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Antes disso, os times voltam a campo no domingo. Às 16h, o Cruzeiro visita o Botafogo, pela Série A do Brasileirão. No mesmo horário, o CRB vai até Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, pela Série B.

Um paredão chamado Matheus Albino

Matheus Albino em ação durante jogo entre Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

O 0 a 0 não saiu do placar do Mineirão muito por causa do goleiro do CRB. O camisa 12 viveu uma noite iluminada e fez, pelo menos, quatro defesas difíceis em meio às várias outras durante o duelo.

Mas não foram só as defesas que destacaram Matheus Albino. O goleiro foi o líder do time em campo, constantemente passando orientações aos companheiros e ajudando até mesmo na saída de bola. No final, ainda foi o responsável por "catimbar" o jogo e gastar o tempo.

Albino, inclusive, mantém atuações de destaque na Copa do Brasil. Na fase anterior, ele brilhou na classificação do CRB sobre o Santos, principalmente no jogo da volta, quando fez milagres em chutes de Neymar — um deles deixou o camisa 10 perplexo —, segurou o 0 a 0 em Alagoas e defendeu pênalti de Zé Ivaldo para dar a classificação ao time alagoano.

Lances importantes e gols

Blitz do Cruzeiro! Fagner recebeu pela direita no começo do jogo e cruzou rasteiro. Kaio Jorge se esticou e ficou muito perto de completar para o gol. Ela sobrou para Christian, que ajeitou para Eduardo. O meia tentou cruzamento, mas mandou na direção do gol. Ela passou muito perto do travessão.

Cássio salva. O CRB teve escanteio para cobrar pela esquerda e alçou a bola na área. Ela passou por todo mundo e sobrou para Thiaguinho. Da entrada da área, o camisa 17 emendou um voleio. A bola veio quente, no meio, e Cássio defendeu com uma manchete.

Na rede pelo lado de fora. Fagner acelerou pela direita e serviu Kaio Jorge já dentro da área. Sem ângulo, o atacante soltou o pé e estufou a rede, mas pelo lado de fora.

Gabigol se lamenta durante jogo entre Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Na trave! O Cruzeiro teve falta para cobrar de muito longe. Fagner ameaçou ir para ela e só rolou para Gabigol. O centroavante soltou o pé, ela passou por todo mundo e beijou a trave esquerda de Matheus Albino.

Matheus Albino duas vezes. Wanderson recebeu pela esquerda, avançou e soltou a bomba. Matheus Albino espalmou. Na sobra, a bola foi alçada na área, e Christian cabeceou na direção do gol. O goleiro encaixou.

Matheus Albino vira um paredão. Kaiki avançou pela esquerda e bateu cruzado. A bola desviou e sobrou para Eduardo. De frente para o gol, ele soltou o pé, mas Matheus Albino salvou com a ponta dos dedos.

Ele de novo! Fagner arrancou pela direita no começo do segundo tempo e levou para o meio. Mesmo de esquerda, ele arriscou. A bola tomou o rumo do ângulo de Matheus Albino, que voou e espalmou.

Teve VAR! Fagner invadiu a área pela direita e foi ao chão após tentar driblar Léo Campos. Edina Alves Batista marcou o pênalti em campo, mas mudou de decisão após ver o lance e deu amarelo ao lateral do Cruzeiro por simulação.

Matheus Albino mais uma vez. Bolasie arrancou pela direita, levou para o meio e tentou bater no contrapé de Matheus Albino. O camisa 12 reagiu rápido e espalmou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 0 CRB

Data e horário: 30 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: Ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Cartões amarelos: Lucas Romero, Kaio Jorge, Fagner (CRU), Fábio Alemão, Higor Meritão, Danielzinho, William Pottker (CRB)

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero (Bolasie), Christian e Eduardo (Lucas Silva); Gabigol, Wanderson (Matheus Pereira) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê (Crystopher) e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio (Dadá Belmonte) e Mikael (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca