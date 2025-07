Cruzeiro empata com CRB no Mineirão pela ida das oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e CRB empataram sem gols pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo, portanto, segue em aberto e, quem vencer na partida de volta, avança. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga vai aos pênaltis.

A volta está marcada para a próxima quinta (7), às 21h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, no Estádio Rei Pelé. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil.

O Cabuloso, porém, antes tem um comprimisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada. Já o CRB, pela 20ª rodada da Série B, visita, nos mesmos dia e horário, a Chapecoense, na Arena Condá.

Cruzeiro x CRB: o jogo

Apesar do placar zerado, o empate entre Cruzeiro e CRB no Mineirão foi marcado por chances claras para os dois lados. O time da casa começou melhor e quase abriu o placar quando Gabriel acertou a trave em chute de fora da área. Pouco depois, em lance pela direita, Kaiki cruzou rasteiro, Matheus Albino espalmou e, no rebote, Wanderson finalizou forte ? mas o goleiro do CRB fez uma defesa espetacular. A Raposa ainda teve boas tentativas com Kaio Jorge e Eduardo, mas pecou nas finalizações.

O CRB respondeu em contra-ataques perigosos. A melhor oportunidade veio com Thiaguinho, que arriscou de fora da área e obrigou Cássio a fazer ótima defesa. Léo Campos também assustou ao bater cruzado da esquerda, enquanto Douglas Baggio finalizou por cima em lance promissor.