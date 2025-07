Corinthians x Palmeiras: relembre último Derby em mata-mata fora do Paulistão

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar pela primeira vez na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, as equipes jogam a primeira partida das oitavas de final da competição nacional.

Apesar de nunca terem se enfrentado na Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras já travaram embates históricos por torneios eliminatórios ou valendo título. O último deles ocorreu no início do ano, quando o Timão levou a melhor sobre o Verdão e se sagrou campeão do Campeonato Paulista.

No entanto, fora do Estadual, a dupla da capital paulista não se enfrenta em mata-mata há 25 anos. O último encontro ocorreu em 2000, pela semifinal da Copa Libertadores. Após uma vitória para cada lado, o Derby foi decidido nos pênaltis, em que o Palmeiras levou a melhor.

VOCÊS ESTÃO PREPARADOS? ?? Anota aí! Hoje tem essa maratona para lá de especial na #CopaBetanoDoBrasil. Quem vencerá? ? pic.twitter.com/KdUxG60lZe ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) July 30, 2025

Naquela ocasião, as equipes se enfrentavam pelo torneio sul-americano pelo segundo ano consecutivo. Em 1999, o Alviverde também superou o Timão nas penalidades máximas, mas pelas quartas de final.

Outro embate histórico entre Corinthians e Palmeiras fora do Paulistão foi pela final do Campeonato Brasileiro de 1994. Após vencer por 3 a 1 na ida, o time palestrino empatou o jogo de volta em 1 a 1 e celebrou o título nacional.

O Derby de ida das oitavas da Copa do Brasil está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.