Corinthians x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Times disputaram uma decisão neste ano: a final do Paulistão. O Timão, à época comandado por Ramón Diaz, superou o Palmeiras com placar de 1 a 0 no agregado, com gol de Yuri Alberto.

As equipes se enfrentaram quatro vezes em 2025 e o histórico mostra equilíbrio. São dois empates e uma vitória para cada lado.

O Corinthians eliminou o Novorizontino com um agregado de 2 a 0 na fase anterior. Já o Palmeiras fez 4 a 0 no Ceará na soma das partidas para avançar às oitavas.

Corinthians x Palmeiras -- Oitavas de final da Copa do Brasil