Corinthians x Palmeiras: Empate seria mais justo? Colunistas debatem

O Corinthians abriu vantagem sobre o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o jogo de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, debateram se o resultado foi o mais justo.

Com a vitória, a equipe alvinegra joga pelo empate na volta, que será disputada na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por diferença maior para avançar.

Juca: Empate seria mais justo

Quando o Corinthians está destruído, no fundo do poço, tem um sopro - até engana muita gente. Eu não me deixo enganar. Mas, de repente, o Corinthians é capaz de fazer 40 minutos como fez hoje em Itaquera. Se o resultado do jogo foi justo? Eu diria que não. O empate teria sido mais justo.

Juca Kfouri

PVC: Impedimento tirou o empate

Não [foi um resultado justo] porque a linha foi traçada no braço do Gustavo Gómez. Ali seria o empate. Se fosse impedimento semiautomático, provavelmente seria marcado [o gol]. Não tem como saber, não dá para debater a tecnologia, mas a impressão que fica é que a linha foi traçada no braço do Gustavo Gómez.

Paulo Vinicius Coelho

