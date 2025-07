'Corinthians vai me querer': Comentaristas debatem declarações de Dudu

Em um trecho da conversa revelada por Dudu com Anderson Barros, o jogador diz que times como Cruzeiro, Santos e Corinthians o procurariam caso ele não renovasse com o Palmeiras. No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini comentaram as declarações.

Massini: Dudu não entendia o lugar onde estava

Sabe por que esse diálogo? Porque o Dudu inacreditavelmente não percebeu em que clube estava e com quem estava lidando. Esse diálogo [normalmente] amarra um diretor despreparado: 'vou jogar no Corinthians'. Aí, o diretor apaixonado pede para assinar mais um ano, diz que demite o treinador. [...] É um negócio inacreditável que um sujeito profissional no ambiente do futebol se comporte dessa forma.

Paulo Massini

Alicia: Dudu precisa mais de terapia do que de tempo em campo

Muito difícil identificar qualquer vestígio de inteligência no último ano. Você não identifica um ato dele algum tipo de inteligência. [...] A leitura do Palmeiras é exatamente essa - ele quis criar um factoide. Segundo uma fonte minha, ele 'quis bancar o coitadinho'. [...] É a impressão que eu tenho. O que o Dudu mais precisa do que tempo dentro de campo é terapia.

Alicia Klein

O que Dudu disse

Se eu não renovar, eu vou sair e pode ter certeza que ano que vem, em dezembro, o Cruzeiro vai me querer, o Santos, o Corinthians. Quem quer que seja. Time para mim não vai faltar.

Dudu, em conversa com Anderson Barros

