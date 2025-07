Corinthians tem volta de trio, e Palmeiras vai com Sosa para "decisão" na Copa do Brasil; veja escalações

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes fazem o jogo de ida nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Do lado do Timão, o técnico Dorival Jr. conseguiu escalar, pela primeira vez, o trio ofensivo com Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Este último será titular pela primeira vez desde o retorno após lesão na coluna.

Já o Palmeiras tem apenas uma mudança em relação ao último compromisso. No ataque, pela esquerda, Sosa começa como titular.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Enquanto a escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Os únicos desfalque do Corinthians são o colando Maycon (lesão muscular) e o lateral esquerdo Hugo (hérnia inguinal). As baixas do Palmeiras, por sua vez, são: o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o meia-atacante Felipe Anderson (inflamação no quadril) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Na terceira fase, o Timão passou pelo Novorizontino ao ganhar por 2 a 0 no placar agregado - venceu tanto o jogo de ida, em Novo Horizonte, como o da volta, em casa, por 1 a 0. Enquanto isso, o Verdão passou pelo Ceará: saiu vitorioso em solo cearense por 1 a 0 e confirmou a classificação em São Paulo depois de vencer novamente, dessa vez por 3 a 0.

As oitavas de final da Copa do Brasil são decididas em jogos de ida e volta. Palmeiras e Corinthians a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30, no Allianz Parque.