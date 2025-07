Escalações: Corinthians tem trio de volta, e Abel usa Sosa no Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o Dérbi da ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

O alvinegro vem ao gramado com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro, Memphis e Yuri atuarão juntos pela primeira vez desde a final do Paulistão, ainda no final de março. O trio ofensivo será "resguardado" pelos volantes Raniele e Martínez, com Carrillo completando o meio de campo.

Já o alviverde tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Sem Felipe Anderson, Sosa será o responsável por formar o ataque palmeirense ao lado de Facundo Torres e Vitor Roque — Bruno Fuchs segue na zaga ao lado de Gustavo Gómez.