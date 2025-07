Corinthians divulga venda de ingressos para Derby feminino contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou a venda de ingressos para o Derby contra o Palmeiras, na Fazendinha, pelo Paulistão feminino. O jogo será neste domingo, às 11h (de Brasília).

Assim como na Neo Química Arena, a Fazendinha também terá o sistema de reconhecimento facial. Portanto, a compra do ingresso para o jogo está condicionada ao cadastro da biometria facial, sendo obrigatório o preenchimento de todos os dados cadastrais no site do Fiel Torcedor.

Preços e ordem de venda

Os preços dos ingressos possuem um desconto de até 22% para membros do Fiel Torcedor. Os valores base são de R$ 23 para as Arquibancadas Sul e Leste, enquanto a Numerada Norte tem o custo de R$ 35.

A venda seguirá a ordem de prioridade para membros adimplentes do Fiel Torcedor, que poderão adquirir suas entradas nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília). Duas horas depois, os torcedores em geral estarão liberados para comprar seus ingressos.

Ambas as equipes possuem quatro jogos disputados nesta edição do Campeonato Paulista feminino. O Timão é o segundo colocado com nove pontos, um atrás das palestrinas, líderes com 10.