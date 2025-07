Corinthians confia em trio de estrelas e Palmeiras busca derrubar tabu na casa do rival

Corinthians e Palmeiras começam a decidir nesta quarta-feira o confronto que vai garantir um deles entre os oito melhores clubes da Copa do Brasil. Os arquirrivais duelam na Neo Química Arena, às 21h30. A volta será disputada no Allianz Parque, quarta da semana que vem.

Os arquirrivais já fizeram duelos importantes em Libertadores, com vantagem nas duas ocasiões do Palmeiras, mas nunca se enfrentaram em um mata-mata da Copa do Brasil. Os dois decidiram o Paulistão neste ano, e o time alvinegro levou a melhor ao erguer a taça e impedir o tetra seguido do rival.

É a 30ª participação do Palmeiras na competição, a 27ª nas oitavas de final, e o time busca chegar às quartas de final pela 19ª vez. Tetracampeão, o clube alviverde levantou sua última taça do torneio em 2020, e agora busca o penta. Tricampeão, o Corinthians não vence o campeonato desde 2009. Quem se classificar, embolsa R$ 4,7 milhões pela presença nas quartas de final.

Os dérbis têm sido equilibrados em 2025. São dois empates e uma vitória para cada lado. Um triunfo, portanto, vai desempatar o duelo nesta temporada.

"Um dérbi é sempre um dérbi. É sempre especial participar deste jogo", resumiu o goleiro corintiano Hugo Souza, decisivo para o título estadual sobre o Palmeiras ao defender um pênalti de Raphael Veiga no segundo jogo daquela decisão.

"Todo mundo para pra assistir um jogo como esse, é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante", afirmou o meia-atacante palmeirense Maurício, que marcou contra o rival em duelo da primeira fase do Paulistão que terminou empatado por 1 a 1. Ele vê um "caminho positivo" para o Palmeiras após as três vitórias seguidas pelo Brasileirão que deixaram mais tranquilo o clima e levaram a formação alviverde ao terceiro lugar.

Ambos entraram na terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians se classificou ao derrotar duas vezes o Novorizontino por 1 a 0. O Palmeiras eliminou o Ceará, com dois triunfos - por 1 a 0 e 3 a 0.

CORINTHIANS CONFIA EM TRIO DE ESTRELAS

A sobreposição de crises fora de campo - com impeachment recente de Augusto Melo, gastos no cartão corporativo de gestões anteriores, e protestos e cobranças da torcida - impacta o desempenho dos atletas. Mas os torcedores confiam na reunião de seus três principais astros: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que podem jogar juntos pela primeira vez sob o comando de Dorival Junior.

A última vez em que o trio esteve junto em campo como titulares foi justamente contra o Palmeiras, em 27 de março, na decisão do Paulistão.

"Não escondo de vocês que ainda não tive os três jogadores de ataque jogando juntos. Estou aqui há 90 dias e isso ainda não aconteceu. São jogadores que se complementam", disse Dorival na semana passada.

O treinador celebrou especialmente o retorno de Yuri Alberto, de volta no empate com o Botafogo, sábado passado. Ele e Memphis, com 13 e sete gols, respectivamente, são os maiores artilheiros da equipe na temporada. O lateral-esquerdo Hugo e o meio-campista Maycon são os desfalques.

MELHOR VISITANTE DA NEO QUÍMICA ARENA, PALMEIRAS JOGA PARA DERRUBAR TABU

Nenhum visitante ganhou partidas mais na Neo Química Arena que o Palmeiras. Em 21 partidas, foram seis vitórias, sete empates e oito derrotas.

Os números provam que o time alviverde é o maior algoz do Corinthians em Itaquera. No entanto, há um jejum que a equipe briga para derrubar: são quase três anos sem derrotar o arquirrival em sua casa. A última vitória foi em 13 de agosto de 2022, pelo Brasileirão daquele ano - 1 a 0 com gol contra do volante Roni.

Abel não deve ter Felipe Anderson, que se recupera de uma inflamação no quadril. As opções são o paraguaio Ramón Sosa, único reforço contratado nesta janela por enquanto, e o garoto Allan. As outras baixas são as mesmas: Murilo, Paulinho e Bruno Rodrigues, todos machucados.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).