Copa do Brasil tem noite decisiva com cinco jogos das oitavas e seis campeões em campo

O dia mais movimentado na ida das oitavas de final da Copa do Brasil será nesta quarta-feira, quando cinco dos oito confrontos serão realizados. Seis campeões entram em campo, com direito a dois confrontos entre eles.

Por estarem nas oitavas, cada time garantiu R$ 3,638 milhões e, quem avançar, ganha mais R$ 4,74 milhões. Os jogos de volta estão agendados para a próxima semana e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

O maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis títulos, sendo o último em 2018, quando superou o Corinthians na final. Às 19h30, os mineiros fazem o primeiro duelo com o CRB no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Além de defender o topo da lista, o Cruzeiro chega em excelente momento na temporada, brigando também pela liderança do Brasileirão. Entretanto, precisa se reabilitar após inesperada derrota em casa para o Ceará, por 2 a 1, que o fez perder a ponta para o Flamengo. Já o CRB chegou às oitavas de final pela terceira vez e tenta superar sua melhor campanha.

No mesmo horário, Bahia e Retrô-PE fazem um duelo nordestino na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O time da casa já chegou diversas vezes às quartas de final e quer repetir o feito nesta edição. Os baianos estão fazendo campanha de destaque no Brasileirão, integrando o G-4, e chegam como favoritos. Os pernambucanos, campeões da Série D ano passado, estão na penúltima posição dentro da Série C, correndo risco de queda.

Um pouco antes, às 19h, outro campeão entra em campo. O Vasco, que levantou seu único título em 2011, visita o CSA no Rei Pelé, em Maceió (AL). O time cruzmaltino, comandado por Fernando Diniz, ainda tenta emplacar boa sequência após a pausa da temporada e uma vitória fora de casa pode recuperar a confiança. Os alagoanos tentam repetir sua melhor campanha, de 1992, quando chegaram às quartas de final.

DUELO DE CAMPEÕES

Os dois duelos das 21h30 reúnem quatro campeões. Internacional e Fluminense fazem o primeiro jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gaúchos foram campeões em 1992 e foram vice mais recentemente, em 2019. Já os cariocas, campeões em 2007, voltaram às semifinais em 2022.

Além de campeões, Corinthians e Palmeiras protagonizam também um dos maiores clássicos do País na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Os donos da casa possuem três títulos (1995, 2002 e 2009), enquanto o rival é tetracampeão (1998, 2012, 2015 e 2020).

Na quinta-feira vão acontecer dois jogos. O São Paulo, em recuperação no Brasileiro, recebe no Morumbis o Ahtletico-PR, com campanha irregular na Série B. No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG, repetindo o jogo do último domingo, vencido pelos cariocas por 1 a 0.

CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

QUARTA-FEIRA

19h

CSA-AL x Vasco

19h30

Bahia x Retrô-PE

Cruzeiro x CRB-AL

21h30

Internacional x Fluminense

Corinthians x Palmeiras

QUINTA-FEIRA

19h30

São Paulo x Athletico-PR

21h30

Flamengo x Atlético-MG