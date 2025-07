Com reforço, Flamengo encerra preparação para pegar o Atlético-MG; veja time provável

O Flamengo finalizou, na tarde desta quarta-feira (30), no Ninho do Urubu, sua preparação para o confronto diante do Atlético-MG pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para esta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A principal novidade no último treino foi a presença do atacante Samuel Lino, contratado junto ao Atlético de Madrid. O jogador de 25 anos trabalhou com o elenco pela primeira vez desde que foi anunciado oficialmente como reforço rubro-negro. Apesar disso, ele, assim como Saúl Ñíguez e Emerson Royal ? que também foram regularizados no BID ?, ainda não será relacionado pelo técnico Filipe Luís, já que os três recém-chegados seguem em fase final de recondicionamento físico.

Com foco total na Copa do Brasil, o Rubro-Negro vive grande fase na temporada. Desde a volta do Mundial de Clubes, são quatro vitórias nos últimos cinco jogos e a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive com uma partida a menos que o vice-líder Cruzeiro. No último domingo, Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram no mesmo Maracanã, e o time carioca venceu por 1 a 0, com gol de Léo Ortiz.

Diferentemente do adversário, o Atlético chega em momento delicado. O Galo venceu apenas um dos cinco compromissos desde o retorno das competições nacionais e ainda lida com instabilidades extracampo, como o recente atraso nos pagamentos salariais, já resolvido pela diretoria. No entanto, a equipe mineira avançou às oitavas da Sul-Americana e contará com o retorno do zagueiro Lyanco, suspenso no fim de semana. O volante Alexander, recém-contratado, também está regularizado e pode fazer sua estreia.

Para o confronto desta quinta-feira, Filipe Luís deve manter a base do time que venceu o Galo pelo Brasileirão. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas, recuperados de lesão, devem reforçar o banco de reservas. Já De La Cruz, Erick Pulgar, Danilo e Michael continuam em tratamento médico.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (6), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.