Com reforço, Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG encerrou a preparação para o duelo diante do Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Anunciado hoje como novo reforço do clube, o meio-campista Alexsander participou de atividades internas na Cidade do Galo.

Sob o comando do técnico Cuca, que esteve ausente dos últimos treinos devido à morte de seu irmão Amauri na última segunda-feira, o elenco atleticano intensificou os trabalhos técnicos e táticos. Além das finalizações e jogadas de bola parada.

O atacante Dudu, suspenso de seis jogos por conta dos xingamentos direcionados à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, participou do treino e viajará com a delegação para acompanhar o julgamento do seu recurso de anulação no STJD. Além dele, o recém-contratado Alexsander também viaja e estará à disposição para estrear.

Desfalques

Para o duelo desta quinta-feira, o Galo não contará com quatro jogadores, ainda em recuperação de suas respectivas lesões. São eles: Guilherme Arana, o meio-campista Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia.

O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.