Clube japonês tem interesse em Diego Pituca; Santos cogita rescisão

Do UOL, em Santos (SP)

O V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão, tem interesse em Diego Pituca, do Santos.

O clube japonês manifestou o desejo de contar com Pituca no último sábado (26). O meio-campista de 32 anos toparia voltar à Ásia. Ele fez sucesso no Kashima Antlers.

O V-Varen prioriza um empréstimo e está disposto a pagar 100% dos salários do volante. O contrato no Peixe vai até o fim de 2027. O interesse japonês foi inicialmente publicado pela Trivela.

O Santos aproveita a situação para tentar uma rescisão, mas não descarta o empréstimo. Para a saída definitiva, o clube da Vila Belmiro precisaria acertar uma dívida antiga e milionária com o atleta.

O Peixe deve pelas luvas [premiação pela assinatura do contrato] de 2023, além de parte da readequação salarial para a Série B. Diego Pituca não abriria mão desta quantia para rescindir.

Diego Pituca perdeu espaço no Santos e se tornou reserva. Ele recebe um salário considerado alto para quem não é titular.