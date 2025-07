Grêmio faz proposta pelo atacante Róger Guedes, ex-Corinthians e Palmeiras

O Grêmio oficializou nas últimas horas uma proposta pelo atacante Róger Guedes, ex-Corinthians e Palmeiras, que está no Al-Rayyan, do Qatar. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem.

O clube gaúcho ofereceu 10 milhões de euros (aproximadamente R$65 milhões) buscando concretizar a contratação em definitivo do jogador.

Com metas estabelecidas em contrato, o negócio pode chegar na casa dos 15 milhões de euros (aproximadamente R$97,5 milhões), praticamente dobrando o valor investido pelo time catari, que em 2023 pagou R$48 milhões na contratação do atacante.

Com conversas em andamento desde sábado, o negócio, caso se concretize, será o maior da história do time gaúcho.

Atuando pelo Al-Rayyan, Róger Guedes tem 65 jogos e 62 participações em gols. O atleta está disputando pré-temporada com a equipe, na Espanha. No Brasil o atacante, formado no Criciúma, tem passagens por Palmeiras, Atlético Mineiro e, a mais marcante, pelo Corinthians, de onde saiu para o futebol do Catar.