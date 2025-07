Chegada de Mayke aquece briga na lateral esquerda do Santos; entenda

O Santos acertou a contratação de Mayke para tentar solucionar a carência na lateral direita. E a chegada do ex-Palmeiras deve acirrar a briga pela titularidade na lateral esquerda.

Isso porque o técnico Cleber Xavier vem improvisando Gonzalo Escobar na direita. O treinador testou diversos jogadores da posição, mas nenhum agradou. O argentino, por sua vez, correspondeu bem quando foi usado no setor.

Com Escobar deslocado para a direita, o dono da lateral esquerda virou Souza. O Menino da Vila é tratado como uma das grandes joias do clube e não sentiu o peso do profissional.

O jogador de 19 anos foi titular nos últimos oito compromissos do Santos e contribuiu com uma assistência.

Agora, a tendência é que Mayke chegue para ser titular na lateral direita. Assim, Escobar volta a ser opção para a esquerda e terá que brigar com Souza pelo posto. Ainda há o jovem Vinícius Lira como opção.

Com a lateral esquerda em aberto, o Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada da Série A.