Casão: Folha salarial do Corinthians não é compatível com qualidade do time

O Corinthians duela com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil com um elenco muito caro para a qualidade à disposição de Dorival Jr., analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Na minha visão, a folha salarial do Corinthians não é compatível com a qualidade do grupo que ele tem.

Eu não acho que esses jogadores não deveriam estar no Corinthians porque são caros. Não, não. Fora o Memphis, os outros poderiam estar no Corinthians. Só que não com os salários que os caras ganham.

Casagrande

O Timão tem a terceira folha salarial do futebol brasileiro, logo atrás do Verdão. O Flamengo lidera no quesito.

Apesar disso, na opinião do colunista, o Corinthians tem um elenco de qualidade mediana.

O Igor Coronado, que já foi embora, ficou um ano ganhando R$ 2 milhões por mês e sem jogar. Eu tô dando um exemplo. A culpa não é do Coronado, a culpa é dos caras que trabalham lá no Corinthians, que fizeram um elenco de qualidade média só que com um salário de jogador de seleção brasileira no auge.

Casagrande

O Corinthians recebe o Palmeiras hoje às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece na semana que vem, no Allianz Parque.

Além da vaga nas quartas de final, o Dérbi vale a revanche da final do Paulistão, em que o Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras.

Mauro Cezar: Qual o jogo grande que Memphis fez pelo Corinthians?

Memphis Depay ainda não teve uma grande atuação numa partida decisiva pelo Corinthians, opinou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Para Mauro Cezar, o Dérbi na Copa do Brasil é mais uma oportunidade para o astro holandês provar que pode ser determinante em momentos-chave.

O que falta a ele é justamente aparecer em jogos mais relevantes com destaque. Ele tem números bons, assistências, gols. Ele é um jogador acima da média do futebol brasileiro, isso é óbvio. Mas a questão é justamente essa.

Por exemplo, na própria final do Paulista, ele só se destacou subindo na bola. O gol decisivo, o gol do título, foi o gol do Yuri Alberto, fora de casa, que foi 1 a 0 do placar agregado. Essa é outra oportunidade para o Memphis.

Mauro Cezar

O colunista comparou a situação de Memphis no Corinthians com a de Vitor Roque no Palmeiras.

O que foi falado para o Vitor Roque vale pra ele também: qual o jogo grande que o Memphis Depay fez a grande diferença para o Corinthians? Até agora não aconteceu.

Na Sul-Americana do ano passado, ficou pelo caminho. Na fase preliminar da Libertadores, ficou pelo caminho. Na Sul-Americana, ficou pelo caminho. No Campeonato Paulista ganhou, mas ele não foi o personagem decisivo.

Mauro Cezar acrescentou que a Copa do Brasil tem um peso diferente para o Timão nesta temporada, o que aumenta ainda mais a responsabilidade sobre Memphis no clássico contra o rival.

É uma outra oportunidade para ele, lembrando que a Copa do Brasil é o que resta para o Corinthians. Se for eliminado, vai ficar de agosto até 21 de dezembro para ficar só no Brasileiro.

Mauro Cezar

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra