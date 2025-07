Campeã mundial descarta luta de boxe contra Cris Cyborg: "Está velha e acabada"

A boa relação que parecia existir entre Claressa Shields e Cris Cyborg realmente deve ter ficado no passado. Agora, pelo menos da parte da americana, o que prevalece, ao que tudo indica, é um sentimento de rivalidade. Prova disso foram as palavras escolhidas pela campeã mundial de boxe para se referir à lutadora curitibana, ao ser questionada sobre uma possível superluta entre elas.

Em participação recente no programa 'Ariel x Ade', Claressa descartou enfrentar a lenda do MMA feminino em uma possível disputa no ringue de boxe. Mais do que isso, de acordo com pugilista norte-americana, a própria Cyborg não possui interesse real em medir forças com uma campeã mundial da nobre arte, mas faz desafios públicos para chamar a atenção. Além disso, Shields alega que já mostrou sua superioridade sobre a rival em um sparring no passado, quando ambas ainda tentavam se ajudar mutuamente em treinos compartilhados.

"Aquela v*** é uma hater, e ela é feia para c***. Ninguém liga para ela, ela está velha e acabada, e ela é uma hater. Ela me vê recebendo todo o brilho, e ela está brava que não é ela. Eu odeio quando as pessoas mencionam ela. Você está lutando contra garotas que são um lixo no boxe, que a Comissão sequer daria o 'ok' para entrarem no ringue comigo para um sparring. É contra elas que Cris Cyborg está lutando no boxe. E ela só menciona nomes de campeãs para tentar ter alguma resposta. Ela quer que você a responda, então eu nem respondo. Eu sei que dei uma surra na Cris Cyborg no sparring. Eu deveria tê-la nocauteado. Só não o fiz porque nós éramos amigas. Mas Cris Cyborg não sabe lutar boxe", disparou Shields.

Duelo improvável?

Para além do suposto desinteresse da bicampeã olímpica e multicampeã mundial de boxe, a realização de um hipotético duelo entre Claressa Shields e Cris Cyborg parece improvável neste momento. Isso porque, apesar do grande legado construído pela lutadora brasileira no MMA, seu cartel na nobre arte ainda não a credenciaria para uma disputa contra 'GWOAT'. Além disso, a curitibana já sugeriu que sua aposentadoria está próxima e definiu, inclusive, um prazo.

