Bruno Fuchs sente dores, é substituído no Palmeiras em "decisão" contra o Corinthians e vira preocupação para Abel

O zagueiro Bruno Fuchs, do Palmeiras, sentiu dores na coxa direita durante o segundo tempo do jogo contra o Corinthians, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, e foi substituído. O jogador vira preocupação no Palmeiras, já que o setor já tem Murilo ausente.

A equipe alviverde perdeu por 1 a 0 e saiu em desvantagem na busca pela vaga nas quartas. Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, no Allianz Parque.

Bruno Fuchs pediu para ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo depois de sentir dores na posterior da coxa direita. Ele caiu no gramado, recebeu atendimento médico e deixou o campo, dando lugar para Micael.

O zagueiro será reavaliado pelo Departamento Médico do clube nos próximos dias. Além de Micael, Abel Ferreira também tinha a opção de Benedetti, formado nas categorias de base do clube.

Murilo está afastado dos gramados há mais de um mês. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 23 de junho, em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O atleta ainda está em processo de recuperação e deve demorar mais uns dias para ficar à disposição de Abel.