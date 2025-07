Brasil leva susto, vira sobre a China e avança à semifinal da Liga das Nações masculina

A Seleção Brasileira de vôlei enfrentou a China, na manhã desta quarta-feira, pelas quartas de final da Liga das Nações masculina. No Ginásio Beilun, em Ningbo, o Brasil venceu por 3 sets a 1, com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21.

Com o resultado, a Seleção Brasileira, que terminou a primeira fase na liderança, garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações e aguarda o vencedor do duelo entre Japão e Polônia. A partida acontece nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília).

Por outro lado, a China, que avançou às quartas de final por ser o país-sede, se despediu da competição.

ESTAMOS NA SEMIFINALLLLL pic.twitter.com/p7AHYt6B4N ? Vôlei Brasil (@volei) July 30, 2025

A Seleção Brasileira foi surpreendida no primeiro set. Depois de abrir quatro pontos de vantagem, o Brasil viu os chineses crescerem e equilibrarem o jogo, até assumirem a liderança na reta final. A China seguiu na ponta até o primeiro set point em 24 a 23. A Seleção conseguiu virar, mas também desperdiçou a chance de fechar a parcial. Os donos de casa tiveram mais cinco set points e venceram o set por 31 a 29.

Confiantes, os chineses seguiram melhores na partida e lideraram boa parte do segundo set. Com uma sequência de nove pontos seguidos, o Brasil virou o jogo e abriu vantagem no placar. Com tranquilidade, a Seleção Brasileira fechou a parcial em 25 a 19 e empatou o jogo.

O terceiro set até começou equilibrado mais uma vez, mas depois do empate em 10 a 10, o Brasil sobrou na parcial. A Seleção Brasileira conseguiu abrir vantagem na liderança e não deu chances para uma reação dos chineses, até fechar em 25 a 16 e virar o jogo.

Precisando reagir, a China começou melhor no quarto set e logo abriu três pontos de vantagem. O Brasil encostou no placar e a partida ficou equilibrada até o empate em 18 a 18. A Seleção Brasileira marcou quatro pontos seguidos e assumiu o controle da parcial. O Brasil fechou em 25 a 21 e venceu o jogo.

Itália vence e avança

Mais cedo, ainda nesta quarta-feira, a Itália eliminou Cuba, também no Ginásio Beilun, e garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações.

Os italianos venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/29, 20/25 e 25/21, e esperam o vencedor da partida entre França e Eslovênia para conhecer o adversário na próxima fase. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 4 horas, mais uma vez no Ginásio Beilun.