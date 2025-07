Biatleta alemã Laura Dahlmeier morre após acidente ao escalar montanha no Paquistão

BERLIM (Reuters) - A alemã Laura Dahlmeier, bicampeã olímpica de biatlo, morreu após um acidente de montanhismo no Paquistão, segundo confirmou sua equipe de gestão na quarta-feira.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia de segunda-feira, a uma altitude de aproximadamente 5.700 metros no Pico Laila, informou o Clube Alpino do Paquistão na terça-feira.

Dahlmeier estava escalando com seu parceiro de montanhismo quando foi atingida por uma queda repentina de rochas no Vale Hushe, parte da região de Gilgit-Baltistan. As más condições climáticas impediram que um helicóptero de resgate chegasse ao local.

"Laura Dahlmeier morreu em 28 de julho em um acidente de montanha no Pico Laila (6.069 metros), na cordilheira de Karakoram, no Paquistão", disseram seus representantes ao jornal alemão Die Welt.

"Uma operação de resgate foi iniciada, mas acabou cancelada na noite de 29 de julho."

Dahlmeier, de 31 anos, se aposentou do biatlo em 2019, aos 25 anos, um ano depois de se tornar a primeira mulher biatleta a conquistar uma dobradinha de sprint e perseguição na mesma Olimpíada.

A Confederação Alemã de Esportes Olímpicos expressou profundo pesar com a notícia.

"Ela era mais do que uma campeã olímpica — ela era alguém com coração, atitude e visão", afirmou em um comunicado no X.

(Reportagem de Kirsti Knolle e Tommy Lund em Gdansk)