Bayern de Munique anuncia a contratação de Luis Díaz, ex-Liverpool

O Bayern de Munique anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do colombiano Luis Díaz, vindo do Liverpool. O atacante de 28 anos assinou um contrato de quatro anos e permanece na equipe alemã até julho de 2029.

Para fechar a contratação, o Bayern de Munique pagou cerca de R$ 482 milhões ao Liverpool, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Luis Díaz vai usar a camisa de número 14.

"Estou muito feliz, significa muito para mim fazer parte do Bayern de Munique. Eles são um dos maiores clubes do mundo. Quero ajudar meu novo time com meu estilo de jogo e com minha personalidade. Meu objetivo é conquistar todos os títulos possíveis e é para isso que vamos trabalhar todos os dias como equipe", disse Luis Díaz ao site oficial do Bayern de Munique.

O atacante começou sua carreira no Barranquilla, clube da segunda divisão da Colômbia, em 2016. Ainda passou pelo Júnior Barranquilla antes de assinar com o Porto, em julho de 2019. Disputou 125 jogos com o clube português, onde venceu cinco títulos, incluindo o bicampeonato Português (2019/20 e 2021/22).

Em janeiro de 2022, Luis Díaz foi vendido ao Liverpool. Ao todo, o colombiano disputou 148 jogos na Inglaterra, marcou 41 gols e deu 16 assistências. Ajudou na conquista da Copa da Inglaterra (2021/22), da Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24), do Campeonato Inglês (2024/25) e da Supercopa da Inglaterra (2022).

Com a camisa da seleção da Colômbia, o atacante já disputou 64 jogos, anotou 19 gols e deu quatro assistências. Foi o artilheiro da Copa América em 2021, com quatro bolas na rede.

"Com Luis Díaz, conseguimos trazer um dos melhores pontas-esquerdas do Campeonato Inglês. Ele traz ao Bayern de Munique a personalidade de jogador que demonstrou no Liverpool, tendo conquistado títulos por todos os clubes que defendeu até agora. Como equipe, conseguimos trabalhar juntos para concretizar essa transferência de forma direcionada e estamos muito satisfeitos por contar com um jogador internacional de alto nível, que dará um impulso importante ao nosso time e também enriquecerá a Bundesliga. Gostaríamos de agradecer ao Liverpool pelas negociações justas e sérias em todos os momentos", afirmou Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique.

Esta foi a terceira contratação do clube alemão para a próxima temporada europeia. O zagueiro Jonathan Tah e o meio Tom Bischof foram anunciados ainda antes da disputa do Mundial de Clubes.

O Bayern de Munique volta a campo neste sábado, às 10h30 (de Brasília), quando recebe o Lyon, em amistoso na Allianz Arena.