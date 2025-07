Bayern contrata Luis Díaz do Liverpool

(Reuters) - O Bayern de Munique contratou o meia-atacante colombiano Luis Díaz do Liverpool em um contrato de quatro anos, informou o clube da Bundesliga nesta quarta-feira.

Os detalhes financeiros da transferência não foram revelados, mas a mídia britânica informou que o Bayern pagou cerca de 75 milhões de euros (US$86,67 milhões) pelo jogador colombiano de 28 anos.

O contrato de Díaz com o Liverpool ia até junho de 2027. Ele se transferiu do Porto para o clube inglês por cerca de 50 milhões de euros em janeiro de 2022.

"Três anos e meio que vou guardar para sempre. Cheguei com todos os sonhos do mundo e estou muito orgulhoso de tudo o que conquistamos juntos", postou Díaz no Instagram.

"Conheci pessoas incríveis, colegas fabulosos, treinadores que me ajudaram muito e torcedores extraordinários. O Liverpool é, de fato, um time especial, e vou guardar todos no meu coração...".

"Teria sido a despedida perfeita se não tivéssemos perdido um dos nossos de forma tão trágica", acrescentou Díaz, referindo-se ao ex-companheiro de equipe do Liverpool Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro no início deste mês.

"Como eu disse, e repito, carrego todos comigo em meu coração, mas um deles em especial: Diogo. Jamais o esquecerei. Nós nunca o esqueceremos. Obrigado por tudo. YNWA", acrescentou, usando as iniciais da música cantada pela torcida do Liverpool You'll Never Walk Alone.

Díaz disputou 148 partidas em todas as competições em quatro temporadas no Liverpool, marcando 41 gols e registrando 23 assistências.

Seu melhor desempenho na Premier League foi na última temporada, quando ajudou o Liverpool a conquistar o 20º título da primeira divisão inglesa da história do clube com 13 gols e sete assistências em 36 jogos. Díaz também ajudou o Liverpool a vencer a FA Cup em 2022 e a Copa da Liga Inglesa em 2022 e 2024.

Ele jogou principalmente na ponta-esquerda do Liverpool e também pode ser escalado como atacante.

"Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, com enorme qualidade, grandes habilidades e grande confiabilidade. Ele ajudará a nossa equipe imediatamente. Estamos muito satisfeitos por termos conseguido contratá-lo para o Bayern", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, em um comunicado.

"Transferências como essa funcionam quando tudo se encaixa no lugar certo. Nossos torcedores podem esperar por um jogador excepcional."

Díaz é o segundo jogador do Liverpool a se juntar a um time alemão nesta janela de transferências, depois que o zagueiro Jarell Quansah se transferiu para o Bayer Leverkusen neste mês.

(Reportagem de Shifa Jahan, em Bengaluru; Reportagem adicional de Pearl Josephine Nazare)