Balbuena explica escolha pelo Grêmio e ressalta o futebol brasileiro

O Grêmio anunciou oficialmente, no último sábado, a contratação do zagueiro Fabián Balbuena. O paraguaio de 33 anos chega com vínculo até junho de 2027. Nesta quarta-feira, durante sua apresentação, revelou o porquê escolheu voltar ao futebol brasileiro, dessa vez ao clube gaúcho.

"Estar em um time grande, com futebol competitivo, eleva o nível técnico e físico do jogador. Então, isso faz com que a gente possa disputar posições como os companheiros de seleção e, obviamente, quando tiver oportunidade de jogar, poder render o máximo possível", revelou o jogador.

MUITA RAÇA EM CAMPO ?? O Balbuena já faz oficialmente parte do Tricolor e deixou um recado especial para os gremistas! pic.twitter.com/UIJIjBUaog ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 30, 2025

Apesar de não entrar em campo desde o dia 29 de abril, quando atuou por 90 minutos na derrota do Dínamo Moscou contra Spartak, por 2 a 1, Balbuena afirmou que está pronto para reforçar o elenco já nos próximos jogos.

"Estou pronto para jogar, a vontade que temos é sempre de jogar. Vou seguir me preparando para estar no maior nível possível. Já estava treinando também, não fiquei de férias o tempo todo após o término da temporada na Rússia. Agora é seguir treinando com meus companheiros, estou tentando me adaptar à rotina de treinos, e obviamente que isso ajuda a agilizar questões físicas e de grupo", disse o paraguaio.

Além disso, Balbuena também comparou sua chegada ao Grêmio com as passagens pelo futebol brasileiro que teve em 2017 e 2022, ambas no futebol brasileiro, pelo Corinthians.

"Tive duas boas passagens pelo Corinthians, ganhando títulos. Mas hoje venho com mais experiência, um Balbuena trabalhador, de grupo e que promete ajudar independente da posição que estiver. Seja jogando, no banco ou na arquibancada, acho que isso é o principal para um time", concluiu.

Ainda não regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), Balbuena não poderá estrear no Brasileirão diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã.