Bahia vence Retrô em jogo com lambança, gol de cara e sai em vantagem

O Bahia venceu o Retrô-PE por 3 a 2, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em jogo disputado na Arena Fonte Nova. Lucho Rodríguez (duas vezes) e Willian José fizeram os gols dos mandantes, enquanto Diego e Mascote marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Bahia tem a vantagem do empate no jogo de volta. A partida decisiva será na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Antes do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, as duas equipes entram em campo pelos seus respectivos campeonatos nacionais. Neste sábado, às 16h, o Bahia visita o Sport pelo Brasileirão, na Ilha do Retiro. O Retrô-PE, por sua vez, enfrenta o Náutico neste domingo, às 19h, fora de casa, no Estádio dos Aflitos, pela Série C.

Como foi o jogo

O Bahia abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Iago, Kayky ajeitou para o meio da área, e Lucho Rodríguez marcou.

Um minuto depois, o atacante argentino balançou as redes novamente: em lambança do zagueiro Robson, Lucho desarmou o rival — que tentava um drible — e bateu na saída do goleiro Fabian Volpi para fazer o segundo gol.

Aos 33, o Retrô-PE diminuiu; o goleiro Ronaldo tentou sair jogando e deu um chutão, mas acabou acertando o rosto de Diego. Ela bateu na cara do atacante e entrou.

Após os três gols na etapa inicial, o segundo tempo começou truncado, sem grandes chances para ambas as equipes. Aos 34 minutos, o Bahia conseguiu aproveitar uma oportunidade e ampliou o placar. Everton Ribeiro tocou para Ademir, que cruzou para Willian José bater de primeira, sem chances para o goleiro.

Sete minutos depois, o Retrô-PE voltou a diminuir o marcador. Após cruzamento de João Lucas, Mascote ganhou de Gilberto no alto e marcou o segundo da equipe pernambucana. Na reta final, os visitantes pressionaram, mas não conseguiram chegar ao empate.