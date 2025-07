Atual campeão geral, São Paulo chega forte para o 44ª Troféu Brasil de Atletismo

Atual campeão geral com o Esporte Clube Pinheiros, o atletismo de São Paulo busca mais um resultado positivo no 44º Troféu Brasil de Atletismo, que começa nesta quinta-feira e prossegue até domingo, na pista do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O estado contará com 373 atletas.

O evento contará com 854 competidores (497 masculino e 383 feminino), de 148 clubes, de 22 estados mais o Distrito Federal. O que há de melhor na modalidade estará reunido nestes quatro dias de competição, com muitos atletas de clubes filiados à Federação Paulista de Atletismo (FPA).

HABEMUS SEDE DO TROFÉU BRASIL ??? O Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa retorna ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo ? A maior competição interclubes da América Latina acontece de 31 de julho a 03 de agosto ?? pic.twitter.com/hUTucZ2rld ? Atletismo Brasil ?? (@bra_atletismo) May 19, 2025

Entre os principais candidatos ao topo do pódio estão Matheus Lima (EC Pinheiros), Renan Galina (EC Pinheiros), Wellington Moraes (EC Pinheiros), Jucilene Sales de Lima (Orcampi), Izabela Rodrigues de Lima (Orcampi), Felipe Bardi (Sesi-SP), Erik Cardoso (Sesi-SP), Isabela Beatriz Teixeira (ADC São Bernardo), Fábio de Jesus Correa (Kiatleta), Allan da Silva Wolski (E.C. Pinheiros), Valdileia Martins (Orcampi), entre outros nomes fortes do estado na atualidade.

Os clubes e associações paulistas inscritos neste ano são: AAVSP, ADECO, AFE, AAARP, ABDA, ADC SBC, ADEF, AETA, Águias Guariba, ANEC, APA, ONG Artevidas, ASPMP, Associação de Atletismo Pista Sorocaba, ASUFAM, AD Barra Bonita, Esperia, Instituto Melhores do Vale, EC Pinheiros, EC Praia Grande, FAE, FAE Osasco, FEAC, FUNDACTE, IEMA, Instituto Athlon, Instituto Suman, ISCE Sertãozinho, Kiatleta, Luasa Sports, Município de Campos do Jordão, Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba, Orcampi, GEAB Santa de Parnaíba, Município de Marília, Sesi-SP, SPFC e Time Jundiaí.

Em 2024, o Esporte Clube Pinheiros garantiu mais um título da competição, alcançando a 9ª conquista geral consecutiva do principal torneio do país. O time paulista totalizou 542 pontos e venceu no masculino, com 258, e no feminino, com 284. Já o segundo lugar ficou com o Praia Clube-Exército-Futel, de Uberlândia (MG), com 403 pontos.