Athletico-PR encerra preparação para duelo com o São Paulo na Copa do Brasil

O Athletico-PR finalizou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

O elenco se apresentou no CT do Caju e, antes de ir a campo, se reuniu para assistir a um vídeo técnico e realizar atividades internas com os fisioterapeutas. Em seguida, o técnico Odair Hellmann comandou os trabalhos táticos da equipe e definiu os últimos ajustes para a próxima partida.

??? Amanhã é dia de oitavas de final! São Paulo ? Athletico

Copa do Brasil: Oitavas - Jogo de ida

?? 31/07 (qui), às 19h30

?? Morumbis ? Amazon Prime Video

?? https://t.co/N2pKsb2BIk pic.twitter.com/Uh9nu60Gcn ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 30, 2025

Após o treinamento, os relacionados viajaram para São Paulo e já desembarcaram na capital do estado, onde estão concentrados para o jogo. O zagueiro Juan Felipe Aguirre e o lateral esquerdo Léo Derik serão desfalques por desconforto na sola do pé e desgaste muscular, respectivamente.

Fase do Furacão

A equipe paranaense vive uma má fase e não vence há quatro jogos pela Série B. Na Segunda Divisão, o Athletico-PR ocupa apenas a 11ª posição, com 25 pontos conquistados em 19 partidas - cinco a menos que a Chapecoense, quarta colocada.

Agora, o Furacão vira a chave para a Copa do Brasil, torneio no qual eliminou o Brusque na fase anterior. O Athletico-PR busca o bicampeonato da competição.