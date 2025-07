Após vitória do Brasil, Bernardinho vê alternância de desempenho "natural" e celebra vaga na semi

A Seleção Brasileira de vôlei venceu a China, nesta quarta-feira, e garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações masculina, no Ginásio Beilun, em Ningbo. Depois do jogo, o treinador Bernardinho admitiu que a equipe não começou bem na partida, mas disse que é natural para um time em formação.

"Houve uma expectativa em função da primeira fase e dos bons resultados. Uma alternância de desempenho que é natural para um time que está se formando. O time começou muito tenso. Nossos ponteiros, principalmente, muito abaixo. O Lucarelli equilibrou um pouco o Honorato, que vinha sendo o grande destaque e hoje sentiu um pouco e não jogou tão bem. O Alan continua sendo uma referência, não apenas de ataque, mas jogando o jogo. O Pinta, que teve que entrar no lugar do Judson, que está se recuperando e esperamos tê-lo no final de semana, fez o dele bem feito. Quantas vezes o Pinta jogou em um cenário como esse?", disse Bernardinho em entrevista ao SporTV.

Rumo à semifinal! ??? A seleção masculina venceu a China de virada, por 3 sets a, em Ningbo, na China, e se classificou para a semifinal da Liga das Nações. Vamos com tudo! ?? ?: Volleyball World pic.twitter.com/VptTpo7PAW ? Vôlei Brasil (@volei) July 30, 2025

Líder da primeira fase, o Brasil foi surpreendido pela China no primeiro set. Os chineses venceram a primeira parcial por 31 a 29. A Seleção Brasileira se recuperou na partida e venceu os três sets seguintes, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/21.

Com a vaga na semifinal da Liga das Nações garantida, o Brasil espera o vencedor do duelo entre Japão e Polônia para conhecer seu adversário. A partida acontece nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília), no Ginásio Beilun.

"É importante que eles aprendam a vivenciar e a lidar com esse tipo de situação. Passamos, sofremos um pouco. Podemos fazer muito melhor que isso. Sabemos que podemos contra equipes mais qualificadas e mais experientes. Esse é o nosso objetivo no final de semana", acrescentou.

Alan faz alerta para a próxima fase

Alan foi o grande nome do Brasil na vitória sobre a China. Nesta quarta-feira, o oposto foi o maior pontuador da partida com 26 tentos anotados. O jogador seguiu o mesmo discurso de Bernardinho, mas alertou que a equipe precisa melhorar para a semifinal.

"Eu acredito que a equipe ainda é jovem. Acho que talvez a gente tenha entrado um pouco nervoso dentro do jogo. Ganhamos de 3 a 1. O objetivo era passar, independente do placar. É a vitória que importa. Agora, a gente tem que jogar muito mais na semifinal e na final, porque se a gente jogar assim, vamos perder. Então vamos ver o que fizemos de errado e o que pode melhorar, mas eu tenho certeza de que a gente no Brasil não desiste nunca", disse Alan em entrevista ao SporTV.