Após treino do Santos, Neymar disputa torneio de pôquer; veja premiação

Ídolo e capitão do Santos, Neymar conciliou futebol e pôquer nesta quarta-feira, alternando a rotina de treinos no CT Rei Pelé com uma rápida incursão pelo BSOP Winter Millions, torneio de pôquer realizado em um hotel da capital paulista. Apesar da eliminação precoce, o astro não saiu de mãos vazias: terminou na 29ª colocação e garantiu R$ 53.500 em prêmios.

Após passar por duas fases eliminatórias, Neymar entrou em cena já na reta final da competição, com mais de uma hora de atraso em relação ao início da disputa. Pagou R$ 25 mil pela entrada e, mesmo chegando a figurar entre os quatro melhores da mesa, caiu logo em sua segunda mão, ao perder um all in contra o profissional Gabriel Tavares. Com um protetor de cartas cravejado de brilhantes - um com o símbolo do Santos e outro com o de uma bola de futebol - o atacante atraiu os olhares do público presente e foi uma das atrações do evento.

Situação do Santos

Neymar ainda carrega o peso de ser o principal nome do Peixe, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Santos é o 17º colocado, com os mesmos 15 pontos do Vasco, primeiro time fora da zona da degola.

O técnico Cleber Xavier enfrenta pressão após o tropeço diante do Sport, e a semana é decisiva para tentar reorganizar a equipe. Reforço recém-anunciado, o lateral Mayke treinou normalmente com o elenco e pode estrear já na próxima rodada. Em contrapartida, o treinador não terá Tomás Rincón, suspenso, e aguarda a recuperação de Guilherme e Willian Arão, que estão no departamento médico.

Na segunda-feira, às 20h, o Santos enfrenta o Juventude no MorumBis. O duelo pode marcar não só uma virada no campeonato, mas também ser observado de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira. Neymar, que sonha com um retorno ao time de Carlo Ancelotti, sabe que o desempenho em campo - e não apenas na mesa de pôquer - pode ser decisivo para seu futuro com a amarelinha.