Alan Patrick pede foco ao Internacional após derrota: "Jogo de mata-mata não permite erros"

Capitão e principal nome do Internacional na temporada, Alan Patrick falou com franqueza após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia reconheceu os erros cometidos pelo time e lamentou a eficiência do adversário, que encerrou um jejum de cinco partidas sem vitória.

"Esses jogos de mata-mata, decisão, não te permite erros, né? Não sabe a dificuldade que é, o detalhe, o quanto faz diferença. E hoje acabamos sendo penalizados porque viemos bem na partida, controlando. E na proposta de jogo deles, duas escapadas conseguiram ser muito eficientes e fazer os gols", afirmou Alan Patrick ao SporTV.

Apesar do tropeço em casa, Alan Patrick pregou calma e destacou a necessidade de correções para o jogo de volta, no Maracanã, na próxima quarta-feira. "Acho que é ter a cabeça no lugar, corrigir, corrigir o que tem para corrigir. Para a gente melhorar e no jogo de volta a gente tentar buscar a vitória na casa deles, que a gente acredita e é possível. Agora é ter a cabeça no lugar, que foi só apenas a primeira parte."

#INTxFLU | 1-2 | 2T | 50? - Jogo encerrado. ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 31, 2025

O Internacional saiu atrás logo aos oito minutos, com gol de Everaldo. Mesmo pressionando e criando boas chances, os gaúchos sofreram com a eficiência do time de Renato Gaúcho, que voltou a marcar ainda no primeiro tempo. O gol colorado foi anotado por Carbonero.

Na segunda etapa, o Inter manteve o domínio da posse, mas não conseguiu transformar o volume em empate, e agora precisará vencer por dois gols de diferença no Rio para avançar direto ? um triunfo por um gol leva a decisão aos pênaltis.