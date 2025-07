À la Jon Jones? Ex-campeão do UFC critica Topuria por evitar luta com Tsarukyan

Durante um episódio recente do podcast 'Believe You Me', o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e atual comentarista Michael Bisping não poupou críticas à postura de Ilia Topuria em relação ao desafiante Arman Tsarukyan, segundo colocado no ranking dos leves (70 kg). Para Bisping, o georgiano radicado na Espanha estaria "fazendo um Jon Jones" - referência ao comportamento do ex-campeão dos pesados, acusado de evitar confrontos com adversários perigosos.

Bisping ressaltou que, como detentor do cinturão, Topuria deveria estar disposto a encarar os nomes mais bem ranqueados da divisão. Especialmente Tsarukyan, que está atrás apenas de Islam Makhachev - o qual deve deixar a categoria para disputar o título dos meio-médios contra Jack Della Maddalena.

"Arman Tsarukyan é uma ameaça real a qualquer um. Ele pode fazer de tudo: tem wrestling, striking, cardio, força, juventude... é um monstro. Ilia Topuria disse que, se o UFC o obrigasse a lutar com Arman, ele largaria o cinturão. Isso não é um bom sinal para quem acabou de se tornar campeão. Se for para seguir um critério baseado em mérito, Arman é o cara. Se você é o campeão, você precisa enfrentar os melhores", afirmou.

Mais críticas

Ainda no 'Believe You Me', o também comentarista e ex-lutador Paul Felder reforçou o coro de críticas ao comportamento do campeão. Felder se mostrou incomodado com a declaração de que Topuria preferiria abandonar o título do que aceitar um confronto com Tsarukyan.

"Cara, ele é o desafiante número um. E dizer que você preferiria abrir mão do cinturão do que enfrentá-lo é... vamos lá, isso já está passando dos limites. Não é assim que essa p*** funciona. Se você é o melhor, e ele não está no seu nível, como você diz, então prove isso. Vá lá e prove. Eu odeio esse tipo de atitude", disparou.

Enquanto o campeão cogita nomes como Justin Gaethje e Paddy Pimblett para sua primeira defesa de título, a pressão por um duelo contra Tsarukyan só cresce. Resta saber se ele vai ceder às cobranças - ou manter sua postura controversa.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok